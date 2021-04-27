انتخاب دبلوماسي أردني كأول عربي يرأس لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة

انتخب السفير الأردني محمود ضيف الله الحمود، رئيساً للجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين التي تنعقد في جنيف هذا العام.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب اردني وعربي لرئاسة اللجنة منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعة عقود.

وتعنى اللجنة بتطوير احكام القانون الدولي وتدوينها وقامت بصياغة مسودات العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية مثل معاهدة قانون البحار واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وارست العديد من المبادئ القانونية التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.