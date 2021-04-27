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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء الإيراني ينفي مزاعم وجود تعمد في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية

الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية

جددت إيران تكذيب الحديث عن تعمدها إسقاط طائرة ركاب أوكرانية مطلع العام الماضي، والذي تسبب في مقتل العشرات، مؤكدة أن الحادث جاء عن طريق الخطأ.

وقال متحدث السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "التحقيقات فيما يخص الطائرة الأوكرانية المنكوبة تظهر أن الحادث كان غير مقصود، والادعاءات القائلة بأنه كان متعمدًا غير صحيحة"​​​.

 

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وأوضح أنه " تم إرسال لائحة الاتهام في هذه القضية إلى المحكمة، وعملية التحقيق الأولية مع المتهمين في المحكمة في هذه القضية جارية".

وبحسب إسماعيلي، "يعود قرار ما إذا كانت المحكمة ستكون علنية أم مغلقة إلى القاضي الذي يرأس الجلسة، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار من قبل القاضي الذي يرأس المحكمة المختصة بالبت بهذا الحكم".

اسقاط الطائرة الاوكرانية ايران القضاء الإيراني طهران أوكرانيا

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