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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم وائل جمعة.. 4 أساطير يسحبون قرعة كأس العرب

صدى البلد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة النجوم الذين سيشاركون في سحب قرعة  كأس العرب، التي ستجري، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة،  بدار الأوبرا بالحي الثقافي “ كتارا” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” عبر موقعه الرسمي، أن  4 أساطير سيشاركون في سحب قرعة كأس العرب،  وهم وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات بالفيفا.

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وتقام البطولة بمشاركة 23 منتخبا، هي ، قطر  “ البلد المستضيف”، ومصر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي  والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة:

التصنيف الأول: قطر - تونس - الجزائر - المغرب.

التصنيف الثاني: مصر - السعودية - العراق - الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا - عمان أو الصومال - لبنان أو جييوتي - الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع:

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت - موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

نظام بطولة كأس العرب:

المنتخبات التسعة الأعلى في التصنيف ستشارك في دور المجموعات، ينضم إليهم 7 منتخبات، من الـ 14 الذين سيخضون التصفيات .

المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة هي بالترتيب قطر (مستضيف البطولة)، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا.

الـ 16 منتخبا المشاركون في دور المجموعات، يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، يتأهل بعد ذلك من كل مجموعة المتصدر الوصيف إلى الدور ربع النهائي.

يقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب، ونفس الأمر بالنسبة للدور نصف النهائي.

بطولة كأس العرب بطولة كأس العرب 2021 بقطر وائل جمعة منتخب مصر الأول فيفا

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