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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم سريع لإصلاح ما أفسدته حلويات رمضان

صدى البلد

وزنك زاد خلال رمضان بسبب الإفراط فى تناول الحلويات، لازال بإمكانك التخلص من الكلوجرامات الزائد والبقاء أكثر رشاقة بحلول العيد إليك رجيم سريع متوازن بعيدا عن الرجيمات القاسية  يقدمه موقع برايت سايد 

رجيم سريع يحول جسمك لماكينة حرق دهون في 14 يوما

 
 

الإفطار

اليوم الاول 

شريحتان من السمك المشوى    + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
 

اليوم الثانى

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة +طبق شوربة خضار 
 

اليوم الثالث 

ربع فرخة مشوية +3 ملاعق مكرونة +طبق سلطة خضراء 

اليوم الرابع

 4 ملاعق خضار سوتيه +طبق سلطة +3 ملاعق أرز +طبق شوربة خضار 

اليوم الخامس 

قطعتان من فيليه السمك المشوى +4 ملاعق ارز +طبق شوربة سمك 

اليوم السادس والسابع ..

طبق تورلى +4 ملاعق أرز + طبق شوربة لحمة او دجاج بدن دهن +طبق سلطة خضراء 

السحور


3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن +كوب زبادى

أو 
 

قطعة جبن قريش +1 توست سن +كوب زبادى

أو

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام +بيضة مسلوقة 

أو 

طبق شوفان بلبن خالي الدسم 

أ

 

رمضان الكلوجرامات الزائد رشاقة رجيم سريع السحور

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