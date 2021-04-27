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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون إماراتي - هندي لمواجهة تفشي فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ألقت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الثلاثاء الضوء على تضامن الإمارات مع الهند في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، بعد ارتفاع حالات الإصابات والوفيات المسجلة يومياً، في تطوّر يستدعي تعاوناً وتعاضداً دولياً في مواجهة الأزمة الصحية، التي يمر بها هذا البلد.

وأشارت الصحيفة تحت عنوان "تعاون و تضامن" إلى أن التضامن الإماراتي لم يقتصر على إضاءة أبرز المعالم العمرانية في الإمارات بعلم الهند، بل وتجسد كذلك منذ بدايات تفشي الجائحة بالتنسيق والتعاون الحثيث بين حكومتي ومؤسسات البلدين في مجال التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، ما يشكل لليوم نموذجاً للتعاون والتعاضد الدولي البنّاء في مواجهة هذه الجائحة واحتواء تداعياتها الإنسانية.

وأكدت الصحيفة أن التعاون الإماراتي الهندي، في مواجهة جائحة "كورونا"، إنما يبرز عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، التي شكلت أرضية صلبة نهضت عليها الاتصالات بين قيادة البلدين الصديقين وكبار المسؤولين فيهما، خلال الفترة الماضية، وركزت على بحث سبل تعاون مؤسساتهما المعنية في مواجهة انتشار الفيروس؛ ما أثمر أشكالاً متعددة من التعاون تضمنت تسهيل عملية إجلاء الرعايا، وتبادل الخبرات العلمية والصحية، تقديم المساعدات والإمدادات الطبية، والتعاون على الصعيد البحثي وتبادل الخبرات وتطبيق التقنيات المتقدمة لإجراء الفحوصات.

البيان الإماراتية الهند الإصابات التضامن الإماراتي كورونا

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