موقع بريطاني: اهتمام كبير من روما ولاتسيو بشاكيري

ذكر موقع فوتبول إنسايدر البريطاني اليوم الثلاثاء،أن فرق أندية روما ولاتسيو الإيطاليين، وإشبيلية الإسباني، يبدون اهتماما كبيرا باللاعب الدولي السويسري شيردان شاكيري الذي أعلن عن رغبته في الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضح الموقع الإلكتروني أن مهاجم الريدز تحدث إلى وكيله حول العثور على نادي جديد عند إعادة فتح نافذة الانتقالات.



وشارك لاعب الوسط السويسري صاحب الـ29 عامًا، هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات، 6 منهم فقط أساسيًا، بينما انضم إلى ليفربول في صيف 2018، مقابل 13 مليون جنية إسترليني في عقده مع ستوك سيتي بعد هبوط الفريق، وعاني شاكيري من الإصابات مع ليفربول، ومازال لديه عقد مستمر مع الريدز حتى 2023.