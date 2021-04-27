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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل: تحديث الخصوصية الجديد محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها

آبل: تحديث الخصوصية
آبل: تحديث الخصوصية الجديدة محاولة لضمان حقوق المستخدمين

دافع إريك نوينشفاندر كبير المهندسين المختصين بـ"الخصوصية" في شركة آبل، عن تحديث نظام التشغيل الجديد iOS 14.5 المثير للجدل باعتباره محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها.


وقال نوينشفاندر، في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، إنه يأمل أن تسمح الأداة لهذه الشركات بالازدهار مع احترام خصوصية المستخدمين أيضا، وأوضح أن بعض المطورين يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة لانتهاك السياسات والتسلل إلى أجهزة المستخدمين وعدم احترام خصوصيتهم، لكن نبحث باستمرار عن هذه الانتهاكات من خلال عملية مراجعة التطبيقات لدينا.


ويشمل تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" إدخال ميزة من شأنها تحسين "الشفافية" فيما يخص تتبع التطبيقات للمستخدمين.


وستجبر الميزة الجديدة المطورين على "طلب الإذن" لتتبع الهواتف ومستخدميها أثناء استخدامهم للتطبيقات.

آبل فيسبوك iOS 14 خصوصية إعلانات نظام تشغيل ابل

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