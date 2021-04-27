مجلس النواب يناقش تعديل قانوني الكهرباء وإنشاء صندوق تحيا مصر

خلال جلسة اليوم..

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، بمناقشة عدد من التقارير ومشروعات القوانين.



ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم، حسب جدول الأعمال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

