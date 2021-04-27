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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لموقعة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تياجو سيلفا - بنزيما
تياجو سيلفا - بنزيما

يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي، في تمام التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “ألفريدو دي ستفانو”، بذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المواجهة، هي الأولى بين ريال مدريد وتشيلسي في أوروبا منذ 23 عاما، على أمل وضع كل منهما قدما في النهائي المنتظر الذي تستضيفه إسطنبول يوم 29 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان بتشكيل كالتالي:

 

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، ميليتاو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، ماركو أسينسيو أو فينسيوس، هازارد، بنزيما.

تشيلسي: ميندي، جيمس، روديجر، أزبيلكويتا، سيلفا، ماركوس ألونسو، كانتي، جورجينيو، فيرنر، ماونت، زياش.

ويستعد ريال مدريد، الذي أطاح في طريقه بأتالانتا من ثمن النهائي وليفربول من ربع النهائي، لخوض نصف النهائي الـ30 له بدوري أبطال أوروبا حيث سبق له الفوز بـ16 وخسارة 13.

أما تشيلسي الذي توج بالبطولة للمرة الأولى والأخيرة في 2012، فلم يبلغ نصف النهائي منذ عام 2014، عندما أطاح به أتلتيكو مدريد.


ويشهد تشيلسي تطور في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي.

وتواجه الفريقان أخر مرة في أوروبا عام 1998 بكأس السوبر الأوروبي، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد في ملعب "ستامفورد بريدج".

 

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