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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فِكر يهب الحياة.. طالبان بسوهاج يبتكران فكرة لوقف مسلسل حوادث القطارات

صدى البلد

نجح طالبان بالصف الثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، بابتكار فكرة تمنع حدوث حوادث القطارات التي أصبحنا نعيشها منذ بداية العام الجاري، وهي قائمة على التحكم بجميع القطارات ذهابًا وإيابًا مع بعض الجداول الزمنية والمُراقبة بصورة دقيقة دون الحاجة إلى العنصر البشري ك"عمال الإشارة".

 

وقال زياد سعد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة البطاح الثانوية، بقرية البطاح بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، إن فكرة تطبيق الابتكار تأتي لخدمة الوطن بدون مقابل لحماية أرواح الأبرياء.

 

وأشار إلى أنه تم تطبيق الفكرة على قطارات صغيرة لعب أطفال ، ونجحت الفكرة ، وذلك برعاية ودعم المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، تحت إشراف الدكتور إبراهيم حمدالله حسن، مسؤول المخترعين بالمركز الاستكشافي بسوهاج، الدكتور وليد جلال محمد، مسؤول البحث العلمي بالمركز الاستكشافي بسوهاج، وتوجه الطالب بالشكر لهما في إنجاح التجارب الأولى لفكرتهما.

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وأوضح الطالب محمد علاء هاشم، بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج، إن الابتكار الذي تم التوصل إليه تربط فكرته كل القطارات ذهابًا وإيابًا مع بعض الجداول الزمنية ومراقبة بصورة دقيقة دون الحاجة إلى العنصر البشري.

 

وأضاف أنه بمجرد حدوث عطل في القطار يحدث تواصل مباشر لأقرب القطارات له على مسافة 5 كم، بأن تتوقف أتوماتيكي، لأن البرامج مُرتبطة مع بعضها بشبكة الإنترنت وتم عمل تعديل آخر لو حدث انقطاع في الشبكة فإنها تعمل بواسطة برامج بث أخرى لا تعتمد على الشبكة ويمكن تركيبها لجميع أنواع القطارات الحديثة والقديمة وهي غير مكلفة.

 

وطالب هاشم ، بضرورة توفير وسائل الدعم من اللواء المهندس كامل الوزير، وتبني الفكرة والاستفادة منها في التحكم بحركة القطارات وسرعة إيقافها.

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