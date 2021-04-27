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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدرب باريس سان جيرمان: مبابي يسأل دائمًا عن كرة القدم الإنجليزية

صدى البلد

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن لاعب فريقه كيليان مبابي يسأل دائما عن كرة القدم الإنجليزية وسط تكهنات مستمرة تربطه بالانتقال إلى ليفربول.
وقال مدرب توتنهام السابق وباريس جيرمان الحالي لصحيفة الجارديان البريطانية "مبابي يحب كرة القدم، يحب الحديث عن كرة القدم، يسأل عن إنجلترا - كيف هي اللعبة والعقلية والثقافة هناك؟ - وكذلك إسبانيا والأرجنتين. يشاهد يوميا مباريات من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا."
وأضاف "أنه يبلغ من العمر 22 عامًا فقط ولكنه ناضج جدًا، واثق من موهبته ومنفتح، يمكنه التحدث بالفرنسية بالطبع، ولكنه يستطيع أيضًا التحدث باللغة الإنجليزية والإسبانية بشكل مثالي. أتحدث معه بالإنجليزية والإسبانية، والإنجليزية أكثر من الإسبانية".
وتابع بوكيتينو:" قلت له يوم أنا بحاجة إلى ممارسة لغتي الفرنسية معك، لأتحسن، قال لي بالتأكيد، لكن من الأفضل لي التحدث باللغة الإنجليزية، إنه يحب ممارسة لغات مختلفة."
وارتبط اسم اللاعب كيليان مبابي باستمرار بإمكانية الانتقال إلى الريدز وريال مدريد ومن المقرر أن ينتهي عقده مع باريس جيرمان الصيف المقبل وتشير التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم قد يختار تحديًا جديدًا الموسم المقبل.

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