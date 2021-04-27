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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في البحيرة

حملات إزالة
حملات إزالة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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في نفس السياق ، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (بدر - أبو حمص - رشيد) اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة  290 م2 عبارة عن الآتي:-

- إيقاف أعمال صب فرش خرساني في المهد بدون ترخيص بمساحة 150 م بنطاق وحدة أبو بكر الصديق بمركز بدر.

-  إزالة حالة تعدي علي مساحة 140 م بقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن أعمدة وسملات.

- إزاله شدة خشبيه مخالفه فى المهد دور أول علوى بقرية البوصيلى بالوحدة المحلية بالساحل التابعة لمركز رشيد.

 

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار و دمنهور، أمس الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 730 م2 عبارة عن الآتي :-

 

- إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 480 م  بنطاق قري البسلقون و سيدي غازي بكفر الدوار عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض و سملات خرسانية.

 

- ايقاف أعمال وفك الشدة الخشبية لتعديات بمساحة 250 م بقرية زويل التابعة لمجلس قرية الابعادية بدمنهور.

 

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي بدر و الدلنجات، الأحد الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

وأسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 740 م2 عبارة عن الآتي :-

 

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 470 م٢ عبارة عن مباني مخالفة في المهد بدون ترخيص خارج الحيز العمراني وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب دور أول علوى بنطاق وحدات عمر مكرم وأم صابر وأحمد عرابي بمركز بدر.

 

- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 270 متر بقري طيبة والوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

 

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى و الدلنجات، السبت الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

أسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدي على مساحة 380 م2 عبارة عن الآتي:-

 

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 200 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

 

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 180 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

 

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز  ( بدر - الدلنجات  - أبو حمص)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 730 م2 عبارة عن:-

 

- إزالة سور مخالف بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بمساحة 400 متر مربع بقرية سين البحرية بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر.

 

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 270 م بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

 

- تنفيذ حالة ازالة فورية لبناء بدون ترخيص بمساحة 60 م بقرية جواد حسني بأبو حمص عبارة عن شدة خشبية لانشاء قواعد واعمدة لعمل سور.
 

 

محافظ البحيرة حملات ازالة التعدي على الاراضي الزراعية اللواء هشام آمنه البحيرة اخبار المحافظات

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