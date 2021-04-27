تحرير 128 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا..

وأضافت "المحافظ" أنه تم خلال الحملات التى شنتها دمياط وكفر سعد و ميت أبوغالب وعزبة البرج و فارسكور و كفر البطيخ ورأس البر والروضة والسرو .

وأشارت الى انه تم المرور على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية والتى أسفرت عن تحرير ١٢٨ محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحرير غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه على المخالفين، فضلاً عن اتخاذ قرارات غلق وتشميع ٤ مقاهى بكفر البطيخ ودمياط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقدم شيشة للمواطنين و غلق ٤ورش بمدينة فارسكور وأولاد خلف لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

اقراأأيضا:

6cd22a1e-fe94-4bd5-9128-d71b9585de93