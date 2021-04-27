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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تحرير 128 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

صدى البلد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا..

وأضافت "المحافظ" أنه تم خلال الحملات التى شنتها دمياط وكفر سعد و ميت أبوغالب وعزبة البرج و فارسكور و كفر البطيخ ورأس البر والروضة والسرو .

 

وأشارت الى انه تم  المرور على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية والتى أسفرت عن تحرير ١٢٨ محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحرير غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه على المخالفين، فضلاً عن اتخاذ قرارات غلق وتشميع ٤ مقاهى بكفر البطيخ ودمياط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقدم شيشة للمواطنين و غلق ٤ورش بمدينة فارسكور وأولاد خلف لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

 

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اخبار محافظة دمياط استعدادات كورونا منال عوض محافظ دمياط محاضر كمامة

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