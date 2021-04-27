محافظة دمياط
تحرير 128 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا..
وأضافت "المحافظ" أنه تم خلال الحملات التى شنتها دمياط وكفر سعد و ميت أبوغالب وعزبة البرج و فارسكور و كفر البطيخ ورأس البر والروضة والسرو .
وأشارت الى انه تم المرور على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية والتى أسفرت عن تحرير ١٢٨ محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحرير غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه على المخالفين، فضلاً عن اتخاذ قرارات غلق وتشميع ٤ مقاهى بكفر البطيخ ودمياط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقدم شيشة للمواطنين و غلق ٤ورش بمدينة فارسكور وأولاد خلف لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.
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