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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 125 طربة حشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالبحيرة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة ( أبوحمص – دمنهور) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة.

و ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (875٫000– ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية مكافحة الجريمة المواد المخدرة العناصر الإجرامية

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