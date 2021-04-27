ضبط 17 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط

واصلت الاجهزة الأمنية جهودها المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية .

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لعدد من قرى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط (17) قطعة سلاح نارى بحوزة (13) متهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.