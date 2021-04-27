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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. هند صبري تكشف عن صعوبات واجهتها في "هجمة مرتدة"

صدى البلد

كشفت الفنانة هند صبري، عن أبرز الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":"واجهت الكثير من الصعوبات، منها التصوير على مدار عام ونصف العام، إذ كان من المفترض عرض المسلسل العام الماضي، لكن "كل تأخيرة وفيها خيرة"، و"رب ضارة نافعة".


وتابعت":التأخير منحنا فرصة أكثر للتركيز على التفاصيل، والمؤلف باهر دويدار استغل الوقت في إعادة كتابة بعض الحلقات، وكان هناك تركيز أكثر من أحمد علاء، إلى جانب أن التصوير كان في وقت كورونا وكان علينا السفر كثيرًا لبلاد أوروبية وعربية، وتقديم مشاهد بها أكشن.

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مسلسل هجمة مرتدة مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

هشام سليم هند صبري صلاح عبدالله نضال الشافعي مسلسل هجمة مرتدة الموسم الرمضاني محمود البزاوي الفنانة هند صبري

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