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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرص عمل للشباب

بتكلفة 263 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يوافق على إقامة 13 مشروعا استثماريا يوفر 270 فرصة عمل

إجتماع اللجنة العليا
إجتماع اللجنة العليا للإستثمار في البحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 13 مشروعا استثماريا على أرض المحافظة، بتكلفة استثمارية تتجاوز 263 مليون جنيه لتوفير 270 فرصة عمل مباشرة على أن تكون الأولوية فى تشغيل العمالة من أبناء قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وتشمل المشروعات الآتي :-

- مشروع انتاج داجني (بداري  تسمين) على مساحة ٢٠ ألف متر لإقامة 4 عنابر بطاقة ٦٣٠ ألف دجاجة سنويا وإنتاج ٢٠٠ مليون بيضة سنويا بناحيه وادي النطرون بتكلفه ١٤٤ مليون جنيه يوفر ٩٠ فرصة عمل.

- مشروع تصنيع وتوزيع قطاعات الألومنيوم  على مساحة ١٧ ألف متر بناحية قرية متولي الشعراوي مركز أبو المطامير بتكلفة  ١٧.٥ مليون جنيه ويوفر ٩ فرص عمل.

- مشروع محلات مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة ٩٨ م بمركز بدر بتكلفة ١.٤ مليون جنيه توفر ٨ فرص عمل.

- مشروع أمهات بداري وتسمين ومعمل تفريخ (عدد ١٣ عنبر) باجمالي مساحة ٢٣١٠٠م بناحية وادي النطرون بطاقة إنتاجية ١٥٦ ألف دجاجة و ٤.٨ مليون بيضه سنويا باستثمارات ٩٠ مليون جنيه ويوفر ٥٥ فرصة عمل .

- مشروع مزرعة أرانب تسمين على مساحة ١٤٠٠م بناحية وادي النطرون بتكلفة ٥٦٥ ألف جنيه توفر ١٠ فرص عمل

- مشروع إنتاج حيواني على مساحة ٤٢٠م بالبستان - الدلنجات بتكلفة ٦٤١ الف جنيه توفر ٥ فرص عمل.

- مشروع إنتاج حيواني على مساحه ٨٢٠ م بناحية شرق الطريق الصحراوي بمركز بدر بتكلفة ٣ مليون جنيه توفر ٣٠ فرصة عمل

- ثلاجه حفظ وتبريد وتجميد خضروات وفاكهة على مساحه ١٠٥٠م٢ بناحيه وادي النطرون بتكلفه ٤ مليون جنيه توفر ٤٠ فرصة عمل

- مشروع إنتاج حيواني على مساحه ٧٢٨ م بناحية شرق الطريق الصحراوي بمركز بدر بتكلفة ٣٥٠ ألف ويوفر ٣ فرص عمل

- مشروع انتاج حيواني ٤٢٠ م بناحيه البستان قرية الشعراوى حوش عيسي لتربيه ٤٥ رأس ماشية بتكلفة ٨٥٠ ألف جنيه ويوفر ٥ فرص عمل

- ثلاجه حفظ خضروات وفاكهة على مساحه ١٢٠ متر بناحيه قريه المجد بمركز بدر بتكلفه ٢٧٠ ألف جنيه توفر ١٠ فرص عمل

- عنبر تسمين بداري دواجن على مساحة ٨٤٠ م بناحيه البستان بقريه محمد رفعت حوش عيسى بتكلفه ٨٨ الف يوفر ٢ فرصة عمل

- مشروع تربيه أغنام على مساحه ٤٢٠ بناحية البستان مركز الدلنجات بتكلفه ٣٩٦ الف جنيه توفر ٣ فرص عمل

ووجه المحافظ بالتيسير على المستثمرين الجادين والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها لدورها فى توفير فرص العمل والمشاركة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية .
 

اللجنة العليا للإستثمار محافظ البحيرة توفير فرص عمل للشباب فرص عمل البحيرة

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