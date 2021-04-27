البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 10597 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2070 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4097 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2083 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3006 نقطة.