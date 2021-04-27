جالاتا سراي يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”.

وذكر نادي جالاتا سراي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبت إصابة 3 لاعبين في صفوف الفريق، بفيروس كورونا.

وأضاف بيان نادي جالاتا سراي، أن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، خضعوا للعزل، وبدأوا في تنفيذ برتوكول العلاج، للتعافي من كوفيد 19.

ولم يعلن نادي جالاتا سراي عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن نادي جالاتا سراي، أعلن السبت الماضي، تعافي المهاجم المصري مصطفى محمد، قبل ساعات قليلة، من مواجهة أنطاليا سبور، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري التركي، والتي انتهت بفوز جالاتا سراي بهدف دون رد.

واستطاع المهاجم المصري أن يسجل هدف فوز جالاتا سراي في الدقيقة 77 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية صوبها بالقدم مباشرةً داخل الشباك.

وغاب مصطفى محمد عن التسجيل مع جالاتا سراي منذ آخر هدفين سجلهما في شباك بلدية أرضروم سبور يوم 27 فبراير الماضي.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه في الدوري التركي إلى ستة أهداف مع جالاتا سراي منذ انتقاله إليه من الزمالك نهاية يناير الماضي.

ويستعد مصطفى محمد رفقة جالاتا سراي، لمواجهة قونيا سبور، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري التركي.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 69 نقطة.