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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حملة بالقاهرة.. ضبط أطنان من ياميش رمضان وسلع تموينية واعلاف حيوانية فاسدة

حملة - ارشيفية
حملة - ارشيفية

شن ضباط مباحث التموين بالقاهرة حملة موسعة علي الأسواق لضبط المتلاعبين من التجار ، حيث تمكنت القوات من ضبط 4 طن " تمور وسوبيا " معبأة داخل أجولة و175 لفة "قمر الدين" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وذلك بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط مالك محل بدال تموينى - بمحافظة بالقاهرة، وبحوزته 2 طن " سكر تموينى و 180 عبوة زيت تموينى" مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم حيث قدرت بـ 14960 جنيه.

وأخيرا تم ضبط مليون قطعة "مستلزمات طبية بيطرية" و 10 الاف طن "فيتامينات وإضافات أعلاف" بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات الأثر البالغ على الثروة الحيوانية والداجنة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة المستلزمات البيطرية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

مباحث التموين بالقاهرة اسعار ياميش رمضان ضبط 4 طن تمور وسوبيا فيتامينات وإضافات أعلاف الثروة الحيوانية والداجنة

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