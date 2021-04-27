الصحة تناشد الفئات الأولى بالإقبال على تلقي اللقاح في أسرع وقت|فيديو

قالت الدكتورة نهي عصام، مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرار هيئة الدواء المصرية في منح الترخيص الطارئ لاستخدام "كورونا فاك" يعطي فرصة لمنح ترخيص الطوارئ لـ 5 انواع من اللقاحات إلى الآن، كاشفة أن كورونا فاك يكون مثل لقاح ساينوفارم من حيث أنها من اللقاحات غير النشطة.

وأضافت " مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا"، عبر كاميرا اكسترا نيوز المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى إلى أن يكون لديها الاكتفاء الذاتي من اللقاحات عن طريق تنوع اللقاحات التي حصلت على ترخيص الطوارئ، منوهة إلى أن الدولة تسعى إلى جودة التصنيع حتى يكون لديها توازي للاستيراد والأبحاث وتوفير أكبر كمية من اللقاحات الآمنة لجميع الشعوب وليس شعب مصر فقط.

وأشارت، إلى أنها تطمئن جميع الشعوب على فعالية وأمان "كورونا فاك"، حيث انه نفس كفاءة وفعالية سينوفارم، مضيفة أنه يتم استيراد دفعات أكبر من السابقة لكل من لقاح "ساينو فارم" و "استرازينيكا"، وذلك بالتوازي مع تجهيز خطوط الإنتاج تجهيز الخطوط المحلي والاكتفاء الذاتي.

وأكدت، أنه توجد أماكن مجهزة للحصول على اللقاح على مستوى الجمهورية، إلى ما يقرب من 300 مركز صحي ومنشأة صحية متاحة للتطعيم، بفترات زمنية ممتدة حتى الساعة العاشرة مساء خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت، أن أول خطوة للحصول على اللقاح هو التسجيل على الموقع الالكتروني للصحة، وحينها يتم تحويل المواطن إلى أقرب مكان متاح وأقرب وقت، كما أنها تناشد جميع الفئات الاولى باللقاح أن تسرع في تسجيلها على موقع الوزارة والإقبال على اللقاح.