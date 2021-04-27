عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تناشد الفئات الأولى بالإقبال على تلقي اللقاح في أسرع وقت|فيديو

سينوفارم
سينوفارم

قالت الدكتورة نهي عصام، مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرار هيئة الدواء المصرية في منح الترخيص الطارئ لاستخدام "كورونا فاك" يعطي فرصة لمنح ترخيص الطوارئ لـ 5 انواع من اللقاحات إلى الآن، كاشفة أن كورونا فاك يكون مثل لقاح ساينوفارم من حيث أنها من اللقاحات غير النشطة.

 

وأضافت " مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا"، عبر كاميرا اكسترا نيوز المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى إلى أن يكون لديها الاكتفاء الذاتي من اللقاحات عن طريق تنوع اللقاحات التي حصلت على ترخيص الطوارئ، منوهة إلى أن الدولة تسعى إلى جودة التصنيع حتى يكون لديها توازي للاستيراد والأبحاث وتوفير أكبر كمية من اللقاحات الآمنة لجميع الشعوب وليس شعب مصر فقط.

 

وأشارت، إلى أنها تطمئن جميع الشعوب على فعالية وأمان "كورونا فاك"، حيث انه نفس كفاءة وفعالية سينوفارم، مضيفة أنه يتم استيراد دفعات أكبر من السابقة لكل من لقاح "ساينو فارم" و "استرازينيكا"، وذلك بالتوازي مع تجهيز خطوط الإنتاج تجهيز الخطوط المحلي والاكتفاء الذاتي.

 

وأكدت، أنه  توجد أماكن مجهزة للحصول على اللقاح على مستوى الجمهورية، إلى ما يقرب من 300 مركز صحي ومنشأة صحية متاحة للتطعيم، بفترات زمنية ممتدة حتى الساعة العاشرة مساء خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأوضحت، أن أول خطوة للحصول على اللقاح هو التسجيل على الموقع الالكتروني للصحة، وحينها يتم تحويل المواطن إلى أقرب مكان متاح وأقرب وقت، كما أنها تناشد جميع الفئات الاولى باللقاح أن تسرع في تسجيلها على موقع الوزارة والإقبال على اللقاح.

كورونا لقاح كورونا اخبار التوك شو موقع وزارة الصحة كوفيد19

ترشيحاتنا

تصعيد جديد .. إثيوبيا تعلن رفضها الاتفاقات التاريخية لمياه النيل

الصحة تناشد الفئات الأولى بالإقبال على تلقي اللقاح في أسرع وقت|فيديو

صرخات ألم وموت في الطرقات .. الهند ترعب العالم بأشرس سلالة مدمرة لـ كورونا

جالاتا سراي يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

مدبولي يعلن عن برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

زلزال في أسوان بقوة 3.1 درجة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

عودة السياحة إلى تايلاند بشرط تلقي السائح اللقاح المضاد لفيروس كورونا

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

التعليم لـ المدارس: اسمحوا لطلاب أولى وتانية ثانوي بدخول الامتحانات بورقة المفاهيم

بعد إعلان الطوارئ.. ما الذي ينتظر المصريين خلال 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ