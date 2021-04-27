عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يهدى 1700 علبة تمر لمرضي الأورام بالأقصر

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد يهدى 1700 علبة تمر للمرضي الاورام

أهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، 1700 علبة تمر من أجود أنواع التمور للمرضي ومرافقيهم داخل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر.


وأرسل المحافظ التمور فى علب مغلفة ومحفوظة بشكل رائع ، وقام بتوزيعها مندوب من محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع مسؤولى المستشفي.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تتبرع بجهاز ميكروسكوب لمستشفي سرطان الأقصر

أطفال مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر يقضون وقتا ممتعا مع الحاج الضوى


وهنأ اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد ، المرضي بمستشفي شفاء الاورمان بشهر رمضان وتمنى لهم الشفاء العاجل وان يمن الله عليهم بالصحة والعافية.


وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذى تقوم به المستشفى فى خدمة مرضي الأورام فى الصعيد والاهتمام الكبير بالمرضي ومنهم مرضي محافظة الوادى الجديد.


وعبر المرضي عن سعادتهم بهدايا محافظ الوادى الجديد ، ووجهوا له الشكر على اهتمامه وعلى اللافتة الرائعة ، كما وجهوا الشكر لإدارة المستشفى التي لا تدخر جهدا في سبيل راحتهم واسعادهم من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والدينية.


ووجه محمود فؤاد ، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان ، الشكر للواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد على هداياه لمرضي المستشفي .


ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، محافظ الوادى الجديد لزيارة المستشفي والتعرف على ما تقدمه من خدمات للمرضي ومن ضمنهم العديد من المرضي من محافظة الوادى الجديد.

IMG-20210427-WA0019
IMG-20210427-WA0019
IMG-20210427-WA0018
IMG-20210427-WA0018
IMG-20210427-WA0015
IMG-20210427-WA0015
IMG-20210427-WA0016
IMG-20210427-WA0016
IMG-20210427-WA0017
IMG-20210427-WA0017
IMG-20210427-WA0014
IMG-20210427-WA0014
الأقصر محافظة الوادى الجديد شفاء الاورمان شهر رمضان تمور مرضى الاورام

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع بشاير الوادي شمال الخارجة

ترشيحاتنا

التجارة بين مصر والأردن تنمو 12.2% لتسجل 495 مليون دولار خلال 2020

تصعيد جديد .. إثيوبيا تعلن رفضها الاتفاقات التاريخية لمياه النيل

الصحة تناشد الفئات الأولى بالإقبال على تلقي اللقاح في أسرع وقت|فيديو

صرخات ألم وموت في الطرقات .. الهند ترعب العالم بأشرس سلالة مدمرة لـ كورونا

جالاتا سراي يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

زلزال في أسوان بقوة 3.1 درجة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

عودة السياحة إلى تايلاند بشرط تلقي السائح اللقاح المضاد لفيروس كورونا

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

التعليم لـ المدارس: اسمحوا لطلاب أولى وتانية ثانوي بدخول الامتحانات بورقة المفاهيم

بعد إعلان الطوارئ.. ما الذي ينتظر المصريين خلال 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

مفاجأة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ