محافظ الوادى الجديد يهدى 1700 علبة تمر لمرضي الأورام بالأقصر

أهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، 1700 علبة تمر من أجود أنواع التمور للمرضي ومرافقيهم داخل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر.



وأرسل المحافظ التمور فى علب مغلفة ومحفوظة بشكل رائع ، وقام بتوزيعها مندوب من محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع مسؤولى المستشفي.



وهنأ اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد ، المرضي بمستشفي شفاء الاورمان بشهر رمضان وتمنى لهم الشفاء العاجل وان يمن الله عليهم بالصحة والعافية.



وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذى تقوم به المستشفى فى خدمة مرضي الأورام فى الصعيد والاهتمام الكبير بالمرضي ومنهم مرضي محافظة الوادى الجديد.



وعبر المرضي عن سعادتهم بهدايا محافظ الوادى الجديد ، ووجهوا له الشكر على اهتمامه وعلى اللافتة الرائعة ، كما وجهوا الشكر لإدارة المستشفى التي لا تدخر جهدا في سبيل راحتهم واسعادهم من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والدينية.



ووجه محمود فؤاد ، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان ، الشكر للواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد على هداياه لمرضي المستشفي .



ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، محافظ الوادى الجديد لزيارة المستشفي والتعرف على ما تقدمه من خدمات للمرضي ومن ضمنهم العديد من المرضي من محافظة الوادى الجديد.

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