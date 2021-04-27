رئيس النمسا: أزمة كورونا تتطلب مزيدا من العمل الدولي المشترك

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن أزمة جائحة "كورونا" المستجد تتطلب مزيدا من العمل الدولي المشترك والحاسم.

وقال فان دير بيلين - في تصريحات اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة الذكرى الـ76 لإعلان استقلال النمسا – إننا "نحتاج حاليا إلى مزيد من التماسك في مواجهة الأزمة وأن يعمل الجميع جنبا إلى جنب لتكرار قصة نجاح البلاد في الاستقلال والتي حدثت في 27 أبريل عام 1945".

وشدد على أن الوباء العالمي، والأزمة الصحية والاجتماعية الراهنة، واختناقات سوق العمل، والأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء هي أكبر أزمة عالمية في فترة ما بعد الحرب.

ولفت إلى أن التضامن المجتمعي والتعاون الدولي هو أفضل السبل للخروج من الأزمة، داعيا إلى استلهام روح النضال التاريخية في البلاد والتي أتاحت استقلال النمسا قبل 76 عاما.

وأكد ضرورة حشد الجهود من أجل إعادة تشغيل الاقتصاد وتحقيق النمو على أسس مستدامة ومواجهة بقية التحديات الدولية الهامة وفي صدارتها أزمة المناخ.