نيفين جامع: تحويل 9500 سيارة للعمل بالغاز خلال 3 أشهر بقيمة 75 مليون جنيه

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،استمرار التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركتى كارجاس وغازتك لتنفيذ البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بهدف التوفير على المواطنين وأصحاب السيارات في سعر الطاقة وتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز قام خلال الربع الأول من العام الحالي بالتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك بتحويل 9500 سيارة باجمالى تمويل بلغ 75 مليون جنيه.

ودعت نيفين جامع المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة للقيام بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى والاستفادة من الوفر الذى يحققه استهلاك الغاز فى نفقات التشغيل والذى يصل إلى 55 % تقريبا مما يساعدهم على الاستفادة من الفارق فى تلبية احتياجات المشروع الأخرى.

وأضافت أن العاملين فى مجال المواصلات والنقل الجماعي من أصحاب التاكسى والملاكى والميكروباص سيستفيدون أيضا من الوفر الذى يحققه استهلاك الغاز فى زيادة دخلهم ومواجهة أسعار البنزين.

وأشار الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز إلى الاقبال الشديد نحو تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى / بنزين وخاصة في اطار نسبة الوفورات الناتجة عن التحويل فضلاً عن أن تكلفة التحويل بسيطة يمكن لأصحاب السيارات سدادها على أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات من خلال شركتى كارجاس أوغازتك وذلك بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فورى وتقتصر المستندات المطلوبة على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وايصال المرافق لإثبات محل اقامة صاحب السيارة كما أن عملية التحويل لا تزيد على 4 ساعات.