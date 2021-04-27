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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الإسكندرية تطلق حاضنة المشروعات ودراسات الجدوى

صدى البلد

تطلق الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة  أحمد الوكيل، حاضنة "المشروعات ودراسات الجدوى"، وذلك في إطار اهتمام الغرفة بنشر فكر ريادة الأعمال.

صرح المستشار نبيل بدوي مستشار شئون الصناعات وريادة الأعمال بـ"غرفة الإسكندرية"، بأن الغرفة تحرص على دعم شباب الأعمال لترسيخ فكر العمل الحر، مضيفًا أن الغرفة انتهت من إعداد 1535 مشروعًا صناعيًا وتجاريًا وخدميًا مناسبين للسوق المصري.

وأوضح أن "غرفة الإسكندرية"، لها السبق في إطلاق هذا العدد الضخم من الدراسات الدقيقة بنسب انحراف متدنية وتتميز بانخفاض المخاطر ووجود سوق واعد لمنتجات وخدمات المشروع.

وأكد أنه سيتم نشر مختصر لتلك المشاريع، وسيعرض هذا المختصر أهم نتائج المشروع ووصف مختصر له، ومميزاته وبيان بالمعدات والتجهيزات والمواد الخام اللازمة، وإجمالي رأس المال المستثمر وصافي الربح المحقق وحاجة السوق له مع بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل، معدل العائد على الاستثمار وهامش الربح الصافي وفترة استرداد رأس المال.

أما عن آلية الوصول لتلك المشروعات، أشار إلى أنه في حالة رغبة المستثمر إجراء دراسة جدوى كاملة يتم ملئ استمارة معدة لذلك بمقر الغرفة أوعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة نظير رسوم رمزية خدمة لمنتسبي "غرفة الإسكندرية".
 

الغرفة التجارية المصرية حاضنة المشروعات ريادة الاعمال غرفة الاسكندرية

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