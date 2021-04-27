عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موسيقى عربية وفنون استعراضية بسور القاهرة الفاطمى

فعاليات مسرح سور
فعاليات مسرح سور القاهرة الشمالي

استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، جمهورها على المسرح الرومانى بسور القاهرة الشمالى لليلة الثالثة على التوالي من ليالى رمضان الثقافية والفنية، بدأت الفعاليات على المسرح الكبير بعرض فنى لفرقة بنها للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "طلع البدر علينا، مكتوبلى اغنيلك، رمضان جانا، القلب يعشق، إللى بنا مصر، سلام الله يا طه، سيرة الحبيب، فيها حاجة حلوة"، أعقبه عرض فنى لفرقة سوهاج للفنون الشعبية تضمن رقصات متنوعة منها "التنورة التراثية، التحطيب، الخلخال، الفرح السوهاجى".

وفى ركن الورش اقيمت العديد من الورش الفنية للأطفال منها ورشة صناعة حلى بالمعدن، عمل كروت رمضانية، ورشة أصنع فانوسك، عمل زينة رمضان، عمل أشكال كرتونية بالكرتون، بجانب ورشة رسم حر بألوان الأويل باستيل، ليستطيع الأطفال التعبير عن قدراتهم الفنية المتنوعة، بالإضافة لرسم جدارية تعبر عن الأجواء الرمضانية، بجانب معرض مركزى يضم منتجات الورش فى مجال أشغال الحلى، الطرق على النحاس، حرف يدوية فى مجال خوص البامبو والمنسوجات، بالإضافة لورش فى مجال الخزف والفخار، الكليم والسجاد، الحصير، ورشة إعادة تدوير جلود طبيعية.

هيئة قصور الثقافة مسرح سور القاهرة الشمالي فعاليات ثقافية وفنية ليالي رمضانية انشطه متنوعة

ترشيحاتنا

تصرف شيكابالا غريب.. وليد صلاح الدين يعلق على أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سر تكرار فبأى آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن.. مفكر إسلامي يجيب

العثور على 2 دولفين نافقين على شاطئ مطروح ودفنهما بطريقة آمنة|شاهد

رسميا.. إنهاء العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنهاية امتحانات أبريل

إنفو جراف.. الوزراء : مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر التحول بالطاقة العالمي

المصل واللقاح تحسم الجدل حول علاقة لقاح أسترازينيكا بالجلطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بالأسماء والعناوين.. التعليم العالي تغلق أكاديميات و كيانات وهمية بالشرقية

١٤ يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فيرمونت

زلزال في أسوان بقوة 3.1 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

مفاجأة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ