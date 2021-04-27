موسيقى عربية وفنون استعراضية بسور القاهرة الفاطمى

استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، جمهورها على المسرح الرومانى بسور القاهرة الشمالى لليلة الثالثة على التوالي من ليالى رمضان الثقافية والفنية، بدأت الفعاليات على المسرح الكبير بعرض فنى لفرقة بنها للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "طلع البدر علينا، مكتوبلى اغنيلك، رمضان جانا، القلب يعشق، إللى بنا مصر، سلام الله يا طه، سيرة الحبيب، فيها حاجة حلوة"، أعقبه عرض فنى لفرقة سوهاج للفنون الشعبية تضمن رقصات متنوعة منها "التنورة التراثية، التحطيب، الخلخال، الفرح السوهاجى".

وفى ركن الورش اقيمت العديد من الورش الفنية للأطفال منها ورشة صناعة حلى بالمعدن، عمل كروت رمضانية، ورشة أصنع فانوسك، عمل زينة رمضان، عمل أشكال كرتونية بالكرتون، بجانب ورشة رسم حر بألوان الأويل باستيل، ليستطيع الأطفال التعبير عن قدراتهم الفنية المتنوعة، بالإضافة لرسم جدارية تعبر عن الأجواء الرمضانية، بجانب معرض مركزى يضم منتجات الورش فى مجال أشغال الحلى، الطرق على النحاس، حرف يدوية فى مجال خوص البامبو والمنسوجات، بالإضافة لورش فى مجال الخزف والفخار، الكليم والسجاد، الحصير، ورشة إعادة تدوير جلود طبيعية.