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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أطعمة تحفاظ على مناعتك.. وأحذرى نقص هذه الفيتامينات يصيبك بالاكتئاب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

أحذرى نقص هذه الفيتامينات يسبب الشعور بالاكتئاب

يحتاج الجسم إلى جميع أنواع العناصر الغذائية الأساسية ليعمل بشكل صحيح ، والتي في حالة غيابها، يمكن أن  يؤثر نقص التغذية سلبًا على صحتك العقلية ، مما يتسبب في أعراض خفيفة إلى مدمرة، إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى أبرز الأنواع المختلفة لنقص الفيتامينات التي يمكن أن تسبب الاكتئاب.

 

أطعمه للحفاظ على سلامة جهازك المناعى 

أطعمة عديدة يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى لرفع مناعتك والحفاظ على سلامة جهازك المناعى فى ظل إرتفاعات إصابات فيروس كورونا  إليك أبرزها وفقا لدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

 

المدة التي يحتاجها الجسم لكسب مناعة من كورونا بعد تلقي اللقاح 

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المناعة ضد فيروس كورونا تبدأ فى الظهور فى الجسم بعد أسبوعين من تناول اللقاح. إليك المدة التى يحتاجها الجسم لكسب المناعه
 

الفطر المعجزة : 7 فوائد صحية رائعة للجسم والدماغ

 

فوائد صحية غير متوقعه لتناول الفطر إليك أبرزها فهو يحمي الدماغ ويعزز المزاج….

المراة الصحة

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