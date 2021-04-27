نشرة المرأة| أطعمة تحفاظ على مناعتك.. وأحذرى نقص هذه الفيتامينات يصيبك بالاكتئاب

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أحذرى نقص هذه الفيتامينات يسبب الشعور بالاكتئاب

يحتاج الجسم إلى جميع أنواع العناصر الغذائية الأساسية ليعمل بشكل صحيح ، والتي في حالة غيابها، يمكن أن يؤثر نقص التغذية سلبًا على صحتك العقلية ، مما يتسبب في أعراض خفيفة إلى مدمرة، إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى أبرز الأنواع المختلفة لنقص الفيتامينات التي يمكن أن تسبب الاكتئاب.

أطعمه للحفاظ على سلامة جهازك المناعى

أطعمة عديدة يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى لرفع مناعتك والحفاظ على سلامة جهازك المناعى فى ظل إرتفاعات إصابات فيروس كورونا إليك أبرزها وفقا لدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المناعة ضد فيروس كورونا تبدأ فى الظهور فى الجسم بعد أسبوعين من تناول اللقاح. إليك المدة التى يحتاجها الجسم لكسب المناعه



فوائد صحية غير متوقعه لتناول الفطر إليك أبرزها فهو يحمي الدماغ ويعزز المزاج….