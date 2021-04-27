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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون بين البنك التجاري الدولي ورجال أعمال الإسكندرية فى صرف وتحصيل القروض الصغيرة

صدى البلد

أعلن البنك التجاري الدولي– مصر CIB –أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن التعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية الجمعية الأكبر والرائدة في الشرق الأوسط في التمويل متناهي الصغر ،بهدف ميكنة صرف وتحصيل القروض المتناهية الصغر لعملائها عن طريق الخدمات الرقمية المتميزة التي يقدمها البنك. 

وبموجب هذا التعاون، سيقدم البنك خدمة المحفظة الذكية من CIB وبطاقات ميزة ورجال أعمال الإسكندرية لعملاء الجمعية، لاختيار الوسيلة الرقمية التي تناسبهم لاستقبال القروض من خلالها، وذلك لضمان تسهيل صرف القروض وتحصيل الأقساط دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الجمعية. 

 

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تقديم الخدمات الإلكترونية، ودعمًا لجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي وسرعة التحول الرقمي. ستعتبر جمعية رجال أعمال الإسكندرية مقدم خدمة خاص بالمحفظة الذكية من CIB ليتيح لعملائها فرصة التسجيل إلى المحفظة من أي فرع من فروع الجمعية. كما سيقدم البنك بالتعاون مع الجمعية، حزمة من منتجات الصرف والتحصيل، تشمل صرف القروض عن طريق التحويل إلى الحسابات و المحفظة الذكية من CIB وحسابات البريد المصري من خلال غرفة المقاصة الآلية المصرية (EG-ACH). هذه الخدمات تعتبر خطوة مبدئية لتعميق التعاون بين البنك والجمعية والتي تعد أكبر مؤسسة تمنح قروض متناهية الصغر لقاعدة عملاء تتكون من أكثر من 500 ألف عميل في أربعة عشر محافظة بأكثر من90 فرع، وقد تم منح قروض متناهية الصغر بإجمالي 20 مليارجنيه مصري.

ويمكن للجمعية تحصيل أقساط القروض من عملائها عن طريق الخصم المباشر من خلال غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH) من الحسابات البنكية أو خدمة الخصم من المحفظة الذكية من CIB من خلال خاصية "طلب الدفع" (Request to Pay) بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم. كما سيقدم البنك نقاط البيع (POS) الخاصة به لجميع فروع الجمعية لتكون وسيلة رقمية أخرى يتم خصم قسط القروض من خلالها. 

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر، أن البنك يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة رائدة في السوق المصري، ونحن حريصون دائمًا على تصميم المنتجات الأكثر ملاءمة لكل شريحة من المصريين من خلال العمل على التفاعل المباشر مع الفئات المختلفة لفهم احتياجاتهم واكتساب المزيد من الأفكار حول كيفية خدمتهم، حيث يؤمن البنك أن الوصول إلى شريحة كبيرة لا يقتصر على تقديم أحدث التقنيات فقط، ولكن بطرح الخدمات الملائمة للشرائح المختلفة والتي تلبي احتياجاتهم.

وتتيح المحفظة الذكية من CIB العديد من المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول مثل تحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية أخرى في مصر، ودفع الفواتير (الكهرباء والغاز والمياه والتليفون المحمول والإنترنت)، والشراء أونلاين عبر بطاقة أونلاين الافتراضية، والشراء باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من الخدمات المالية للأفراد و بذلك يقدم البنك التجاري الدولي لعملاء القروض متناهية الصغر منتجات بنكية متنوعة تتيح لهم الدخول و الاستفادة من المنظومة البنكية الرسمية للدولة.

 

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