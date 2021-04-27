بعد مؤامرتها على فاتن حرفوش.. سماء إبراهيم: أم بسنت شخصية شريرة

بعد عرض الحلقة 15 من مسلسل ملوك الجدعنة التي شهدت مؤامرة أخلاقية على شخصية فاتن حرفوش التي تقدمها الفنانة ياسمين رئيس، قارن الجمهور على السوشيال ميديا بين المسلسل الرمضاني وفيلم سلام يا صاحبي.

مؤامرة أم بسنت على فاتن حرفوش

أعدت وردة مع ابنتها بسنت مؤامرة للإيقاع بين سرية وسفينة، واختبأتا في منزل الأخير وأرسلتا رسالة إلى فاتن حرفوش لمقابلة خطيبها في منزل صديقه.

ذهبت فاتن لمعرفة حقيقة ما يحدث فكانت في انتظارها بسنت ووالدتها التي خدرتها، وألبستها قميص نوم ووضعتاها في سرير سفينة الذي عاد إلى المنزل للبحث عن شقيقته نجلاء ليجد فاتن على هذا الوضع.

أم بسنت شخصية شريرة

وفي حوارها مع موقع صدى البلد، قالت سماء إبراهيم التي قدمت شخصية أم بسنت إنها تلعب دورا مهما في الخط الدرامي لمسلسل ملوك الجدعنة.

ووصفت سماء إبراهيم في حوارها أم بسنت بأنها شخصية شريرة، وأهدافها شريرة ولها أغراض واضحة.

وتابعت سماء إبراهيم:" الجمهور تعامل مع أم بسنت على أنها شخصية حقيقية، مشيرة إلى أنها تلقت سباب وشتائم على السوشيال ميديا، ولكن هناك أيضا من فصل بين الشخصية الدرامية وبين الإشادة بي كممثلة في طريقة تقديمها.

تسببت شخصية أم بسنت في ضجة على السوشيال ميديا منذ ظهورها الأول في المسلسل مع بداية عرضه في موسم رمضان الحالي، وعلاقتها بالشاب سعيد الذي استدرجته لاستغلاله ضد شقيقه.