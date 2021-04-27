إنفو جراف.. الوزراء : مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر التحول بالطاقة العالمي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، الضوء على أداء مصر في مؤشر التحول في الطاقة لعام 2021 ، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشر ، حيث قفزت 8 مراكز لتصبح في الترتيب الـ 76 مقارنة بالـ84 في نسخة عام 2020.

جدير بالذكر أن مصر سجلت نقاطًا أفضل مقارنة بالعام السابق في المحورين الرئيسين للمؤشر، حيث حققت مصر 58.6% في مؤشر أداء النظام في 2021 مقارنة بـ52% في 2020، أما بالنسبة لمحور جاهزية التحول فقد حققت مصر 51.3% في 2021 بالمقارنة بـ46% في 2020.



ويرتب المؤشر أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة بالإضافة إلى جاهزيتها لتأمين مستقبل طاقة مستدام، وبأسعار مقبولة، ويمكن الاعتماد عليها، وتقيم كل دولة بنقاط بين صفر و 100 بحيث تعني صفر أسوأ أداء و100 أفضل أداء.

وينقسم المؤشر إلى محورين أساسيّين:

1. أداء النظام والذي يشمل: معدلات الأمان والإتاحة، والاستدامة البيئية، والنمو والتنمية الاقتصادية.

2. جاهزية التحول: رأس المال والاستثمار، والالتزام السياسي، والبنية التحتية وبيئة إدارة الأعمال الابتكارية، ورأس المال البشري، وهيكل نظام الطاقة.



وجاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر عالميًّا: السويد، والنرويج، والدنمارك، بينما جاءت مصر في المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.