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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاحات كورونا

المصل واللقاح تحسم الجدل حول علاقة لقاح أسترازينيكا بالجلطات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه لا توجد أى أفضلية بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سواء أسترازينيكا أو سينوفارم المتاحين فى مصر، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات مأمونيتها عالية جدا وتحمى من المضاعفات بنسبة كبيرة جدا.


وأضاف "الحداد" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه عندما يتم التلقيح لا يتم الإختيار، بل يتم أخذه بناءا على الحالة الصحية للفرد، موضحا أن استرازينيكا من اللقاحات الجيدة جدا وذات تفاعلية عالية، وفكرة تكوين الجلطات موجودة فى جميع اللقاحات.


وأوضح أن أعراض اللقاحات هى نفسها الأعراض الطبيعية للقاحات التى يقوم بأخذها الأطفال، ومنها أعراض مشابهة للبرد، ولا يوجد أى أعراض خطيرة، مشيرا إلى أن فكرة التطعيم مهمة جدا.
 

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المصل واللقاح تحسم الجدل حول علاقة لقاح أسترازينيكا بالجلطات

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