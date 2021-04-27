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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص.. ضحية تقيم خارج البلاد صورت ليلة هتك العرض على يد متهمي فيرمونت

صدى البلد

حصل موقع “صدى البلد” علي اقوال شاهدة وتعمل بشركة شهيرة للمعارض  وهي صديقه للضحايا في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية فيرمونت.

 
وشهدت  بتواصلها مع صديقتها جودي سوسن اليزابيث كير المقيمة خارج  البلاد- لعلمها بسابق علاقتها بالمتهم الثاني / يوسف محمد طارق ترة ، فأكدت المذكورة لها تكرار اعتداء الأخير وآخرين جنسيا على فتيات بعد تخديرهن خلسة وتصويرهن، وأيدت لها ذلك بعرض مقطع مرئي عليها تضمن  اعتداء المتهمين الثاني والثالث جنسيا على المجني عليها وهي فاقد وعيها، وصاحب عرضه تأكید صديقتها - المذكورة- على دأب المتهمين اتباع ذات الوسيلة في سلب إرادة المجني عليهن لمواقعتهن، وقد تمكنت الشاهدة من تسجيل المقطع المقدم بالتحقيقات عبر هاتفها المحمول خلال عرضه على شاشة حاسوبها، وقدمته إلى المجلس القومي للمرأة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام ٢٠١٥م.
 

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

وكانت «النيابة العامة» قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.

ضية فيرمونت فيرمونت

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