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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا" بالمحافظات

صدى البلد

 قامت الأجهزة التنفيذية بعدد من المحافظات اليوم الثلاثاء بشن حملات مكثفة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ففي بورسعيد، قامت الأجهزة التنفيذية بأحياء العرب والمناخ والشرق والضواحي، والزهور، ومدينة بورفؤاد بشن حملات لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة وأماكن التجمعات، وحررت عددا من المحاضر للمخالفين والتنبيه على المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على الصحة العامة .
ووجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان بتكثيف الحملات بكافة الأحياء لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس المستجد خلال هذه المرحلة والتي تشهد معدلات عالية من الإصابة بين المواطنين، مناشدا المواطنين بتوخي الحذر والوعي بخطورة المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء الحالي والخروج منها بسلام، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجميع الأحياء والأجهزة التنفيذية لتسهيل متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وفي القليوبية، شدد المحافظ عبدالحميد الهجان على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس؛ مؤكدا  ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار فيروس " كورونا " المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .
وقال الهجان: إن رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم قاموا بحملات مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 185 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، كما تم ضبط 95 شيشة وتم مصادرتها وغلق 15 مقهى مخالفا، كما وجه أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي ، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات اعتبارا من الخميس الماضى وحتى أمس بلغت 888 شيشة و720 محضرا لعدم ارتداء كمامة ،وغلق 51 مقهى.
وأشار إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق صحة مصر.
وفي بني سويف، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بشن حملة بشوارع مدينة بني سويف، أسفرت عن غلق 8 محلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وتحرير 56 محضرا لعدم ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وظبط 30 شيشة وتم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
وفي أسيوط، قال المحافظ عصام سعد إنه تم شن حملات تفتيشية بمراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 1838 محضرا للأفراد والمنشآت لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية، حيث تم التصالح عليها وتحصيل الغرامات المقررة، فضلاً عن فض وغلق 56 سوقا و22 حفل زفاف ومأتم، إضافة إلى 19 مركزا للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة.
وناشد المواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى،مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والردعلى استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) ، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) فضلا عن الأرقام الخاصة بوزارة الصحة .
وفي دمياط ، قالت المحافظ منال عوض إنه تم شن حملات بدمياط ، وكفر سعد ، وميت أبوغالب ، وعزبة البرج، وفارسكور،وكفر البطيخ،ورأس البر،والروضة، والسرو أمس ،وأسفرت عن تحرير 128 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتم تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين، فضلاً عن تشميع 4 مقاهي بكفر البطيخ ودمياط لتقدم شيشة للمواطنين، إضافة إلى 4 ورش بمدينة فارسكور وأولاد خلف لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.
 

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