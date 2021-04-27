مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر تدشين نظام الإدارة الإلكترونية للاجتماعات

ويعتمد لائحة كلية الآداب لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، المنعقد بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ورئيس المجلس جلسته، على تدشين نظام الإدارة الإلكترونية للاجتماعات بجامعة جنوب الوادي وعلى اعتماد لائحة كلية الآداب لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس على اعتماد لائحة كلية الآداب للبرنامج الدراسي لدرجة الليسانس في علم الاجتماع الأمني والشرطي" برنامج مميز بمصروفات".

كما وافق المجلس، على تعيين الدكتور سراج الدين عبدالعزيز أحمد سلطان والدكتور الصغير عمران أحمد علي في وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري وعلى تعيين كل من الدكتورة صفاء النحاس عباس السيد والدكتور الغريب الشحات الغريب البرعي والدكتور هاني صابر محمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي للدكتور محمد عبدالرحمن محمد أحمد لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب، و تعيين الدكتور أحمد نجاح عبدالمريد شمروخ في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة وعلى منح اللقب العلمي للدكتور أحمد عطيتو عبدالعاطي الحداد، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما وافق المجلس، على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور حسين عبده خليفة علي بكلية الآثار والدكتور يسرى لطفي شرقاوي رضوان والدكتورة تهاني عباس عبدالله أحمد بكلية الطب والدكتور أحمد محمد عبدالفضيل عليوة بكلية العلاج الطبيعي.

ووافق المجلس، على منح درجة الدكتوراه لـ١٢ طالبا وطالبة ومنح درجة الماجستير لـ٢٧ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

كما قرر المجلس منح الطلاب الناجحين دور إبريل 2021 دبلوم الدراسات العليا في" الكيمياء الحيوية وكيمياء الأغذية لعدد طالب واحد ومراقبة الأغذية لعدد ثلاثة طلاب" كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب البيطري.

وكان المجلس استهل جلسته، بالوقوف دقيقة حداد علي روح الدكتور نصرالله محمد محمود الأستاذ المتفرغ بكلية التربية بقنا و علي روح الدكتور محمد عطية وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.