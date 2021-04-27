المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالشروع في قتل سائق توك توك بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم حكمها بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات والحبس سنة لمتهم أخر لكونه حدث، لقيامهم بالشروع فى قتل سائق توك توك عقب مشادة معه تطورت إلى مشاجرة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "إسلام أ" 26 سنة سائق مقيم قرية شيبة دائرة مركز الزقازيق يفيد بأنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بالطريق، وفوجئ عقب انصرافه بعودته ومعه مجموعة من أصدقائة الي مكان تواجده للتعدى عليه وقام أحدهم بطعنه بظهره "مطواة".

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام كلا من "محمد ر" 29 سنة، و"إسلام س" 17 سنة طالب، و"إبراهيم ج م" 28 سنة سايس، و"أحمد و" 17 سنة سائق توك توك، جميعهم مقيمين دائرة القسم، بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 9555 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.

علي جانب أخر أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط لشخص متهم بالإتجار وحيازه كمية من مخدر الهيروين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط "أحمد ت " 37 سنة مشرف معماري مقيم دائرة قسم ثان الزقازيق وبحوزته كميه من مخدر الهيروين تزن 14 جرام بقصد الاتجار والتربح، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 13650 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

علي جانب أخر أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادثي سير منفصلين بنطاق مركزي بلبيس وفاقوس وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم وجاري تحرير محضر بالواقعة.