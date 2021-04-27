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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حمام هدية.. زوج وزوجة يعثران على مفاجأة في المنزل.. شاهد

زوج و زوجة يعثرا
زوج و زوجة يعثرا على غرفة سرية في منزلهما الجديد

نشر زوجان مقطع فيديو عبر حسابهما على تطبيق “ تيك توك”، يظهر فيه مفاجأة غير متوقعة، فقد عثر على غرفة سرية يبدو أنها كانت مرحاض ولكن كانت مغلقة لسنوات. 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية فإن زوجين  كانا يبحثان منذ فترة عن منزل أكبر من المنزل الذي كانا يعيشان به إلى حد ما مع مراعاة ان يكون سعره متوسطا لأنهما لا يملكان الكثير من المال . 

عثر الزوجان بالصدفة على ذلك الذي عرضه صاحبه للبيع بسعر رخيص، و ذلك بسبب رغبته في السفر سريعا واحتياجه للمال بأي شكل، فوافق على السعر الذي يعتبر نصف ثمن المنزل. 

شعر الزوجان بالسعادة البالغة حينما اشترا المنزل بذلك السعر، و لكن بالصدفة اكتشفا غرفة سرية في المنزل كانت مغلقة بأقفال لم يرها حينما اشتريا المزل . 

 قاما بتصوير تلك المفاجأة و نشروها لمشاركة أصدقائهم لهم ما شاهدوه، عبر تطبيق تيك توك الذي حصد نسبة مشاهدة كبيرة للغاية وصلت إلى 100 ألف مشاهدة بعد أن قاموا بتصوير تلك الغرفة . 

يظهر في مقطع الفيديو الذي نشروه، غرفة متوسطة بها مرحاض، وكأنها كانت تخص غرفة النوم و قام أحدهم بإغلاقها و إلقائها من المنزل لأنها كانت مغلقة بثلاثة أقفال. 

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