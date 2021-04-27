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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصحبة يحيي الفخراني .. كريم عفيفي ينشر صور جديدة من كواليس نجيب زاهي زركش

صدى البلد

نشر الفنان كريم عفيفي ، مجموعة صور من كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش، وظهر فيها برفقة الفنان الكبير يحيي الفخراني وكتب عليها ":من كواليس كروان الفن".

 

وبدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل نجيب زاهي زركش، بوقوف يحيى الفخراني مع إسلام إبراهيم ضد أحد البلطجية وقاموا بضربه، وهددوا الحارة سويا إن من يقترب منهم سينال نفس المصير.

 

وجاءت أنوشكا لتحكي لـ يحيي الفخراني عما فعله إبنها معها، وحبه لزميلته ابنة عامل البوفيه ، ولكن يحيي دافع عنه وطلب منها أن تتركه يفعل ما يريد.

 

وقرر نجيب أن يقضي يوما مع كريم عفيفي، وأخذه معه الأخير لكاست تمثيل وقدموا مشهد سويا.

 


قصة مسلسل يحيي الفخراني


تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

 


وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" ، أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة ، بها كثير من الكوميديا ، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.

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