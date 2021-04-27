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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرف شيكابالا غريب.. وليد صلاح الدين يعلق على أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي

صدى البلد

علق وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق على أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي أمس في الدوري المصري. 

 

وأكد وليد صلاح الدين في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن ما حدث خلال المباراة كان شىء مثير للدهشة مشددا أن تصرف أوباما نجم الزمالك بخلع التيشيرت عقب الهدف غريب ولا معني له حيث أنه عرض نفسه للطرد وإمكانية خسارة فريقه للاعب. 

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وأضاف أن أحمد ياسر ريان نجم البنك للاعب محترف لذلك كان لابد أن يتحمل الضغوط ولا يتشاجر مع المشجع مشيرا أن تدخل شيكابالا نجم الزمالك كان غير مبرر ولا داعي له. 

 

وأضاف أن اللاعبين عليهم أن يتحملوا الضغوط ولا يتأثروا بأي هتاف مسيء مشددا أن دورهم هو تقديم أداء جيد و تحقيق الفوز. 

أما عن أزمة أسامة نبيه وكارتيرون فأكد أن الطبيعي أن يكون هناك بعض الخلافات ولكن دون ظهورها للإعلام و أن يتم حلها داخل الغرف المغلقة.

 

 

الدوري المصري الأهلى الزمالك كأس مصر البنك الاهلي شيكابالا أحمد ياسر ريان

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