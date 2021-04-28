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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ارتفاع اصابات كورونا

برلماني: استهتار المواطنين سبب ارتفاع إصابات كورونا.. والحكومة قد تلجأ لتشديد الإجراءات

الاجراءات الإحترازية
الاجراءات الإحترازية

قال محمد العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا  مؤخرا؛ يدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه في حالة ارتفاعها بشكل مبالغ فيه؛ ستعود الحكومة لتشديد الإجراءات التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وفرض عقوباتها على كل من يتهاون بها.

 

وأرجع "العماري "، في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا، إلى أن هناك ارتباط  شعوري، بأن حدوث موجة ثالثة لـ فيروس كورونا؛ أمر زائف، ما يشعرهم بالأمان أن الوباء قد انتهى وليس له وجود، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي. 

 

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الطريقة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا؛ تتمثل فى تحقيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الأهم والأولى من ذلك، هو سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك لما له من دور كبير في تحفيز المناعة، وتقويتها،: "حصول المواطنين على اللقاح؛ سلامة لأنفسهم، وحفاظ على أرواح ذويهم وأقربائهم في المقام الأول".


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وسبق أن أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية الحصول على التطعيم؛ لأنه سيساعد على زيادة مناعة الجسم، ويقلل الإصابة بالمرض في الفترة المقبلة.

 

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حالات الإصابة تختلف من شخص لآخر؛ فمن الممكن أن تبدو على المريض أعراض طفيفة أو متوسطة وأخرى شديدة، كما أنه من الممكن أن تحدث الإصابة ولا تظهر أي أعراض على المريض.

 

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أن هناك فرقا كبيرا بين عدوى وبين المرض.

مجلس النواب فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين لقاح كورونا

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