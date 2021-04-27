اقتصاد الإمارات.. 581 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم الثلاثاء أكثر من 581 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 192 مبايعة بقيمة 382.88 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 89.34 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 293.54 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراامبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 178.68 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 87.09 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 91.59 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 24 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 20.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 6 ملايين درهم .