عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 581 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم  الثلاثاء أكثر من 581 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 192 مبايعة بقيمة 382.88 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 89.34 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 293.54 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراامبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 178.68 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 87.09 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 91.59 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 24 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 20.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 6 ملايين درهم .

التصرفات العقارية التصرفات العقارية بدبي مبايعات الأراضي اقتصاد الامارات تجارة واعمال

ترشيحاتنا

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

تصرف شيكابالا غريب.. وليد صلاح الدين يعلق على أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سر تكرار فبأى آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن.. مفكر إسلامي يجيب

العثور على 2 دولفين نافقين على شاطئ مطروح ودفنهما بطريقة آمنة|شاهد

رسميا.. إنهاء العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنهاية امتحانات أبريل

إنفو جراف.. الوزراء : مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر التحول بالطاقة العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

حبس المتهمة بقتل رضيعها وزوجها بتهمة إكراهها على توقيع إيصالات أمانة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بالأسماء والعناوين.. التعليم العالي تغلق أكاديميات و كيانات وهمية بالشرقية

١٤ يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فيرمونت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

مفاجأة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ