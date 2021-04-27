البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بدعم أجنبي بختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع ليسجل مستوى 655 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 10597 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2070 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4097 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2083 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3006 نقطة.

