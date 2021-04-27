محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات النقل لليوم الثاني

محافظ بني سويف يتابع سير اعمال إمتحانات النقل لليوم الثاني

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على سير أعمال الامتحان الورقى المجمع لشهر أبريل 2021،والذي انطلق " أمس" بامتحانات الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادى، والأول الثانوى والثاني الثانوي وعددهم 15792، وامتحان النقل للفني والتي تعقد ورقيا .

فيما تستكمل اليوم "الثلاثاء "بامتحان مجمع لطلاب السادس الابتدائي وعددهم 67489 وأولى وثانية ثانوي والنقل للفني، وتختتم "غدا " الأربعاء بامتحان الصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي وأولى وثانية ثانوي.

جاء ذلك خلال تواصل الأستاذة سهام يوسف وكيلة الوزارة مع المحافظ، والتي أشارت إلى تفقدها"صباح اليوم" لجان الامتحانات ببعض المدارس،لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد امتحانات صفوف النقل والتي تعقد بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات "في يوم واحد" لكل صف ، منوهة عن قرار الوزارة بأن امتحان شهر أبريل هو أخر متحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي إيذاناً بانتهاء العام الدراسي 2020/2021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية، وذلك باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.



وجدد المحافظ تأكيداته باستمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب،حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في ظروف استثنائية بسبب كورونا،لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، مشددا على استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء،دون حدوث أي ‏معوقات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.

فيما أضافت وكيلة الوزارة أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع،مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديري ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف المتابعة من قبل المديرية من خلال الأتوبيس الطائر لإدارة المتابعة ، لافتة إلى أنه وطبقا للتوجيهات الوزارية يتم السماح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اصطحاب"ورقة المفاهيم" لمساعدتهم في حل أسئلة الامتحان الذي يعقد بنظام الأوبن بوك

