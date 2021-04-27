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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مريض بـ"البيدوفيليا".. ننشر نص مرافعة دفاع المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

صدى البلد

أكد دفاع المتهم بـ"التحرش بفتاة المعادي" أثناء نظر محاكمته في التجمع الخامس ، على أن موكلة مريض بمرض عقلي غير دائم يسمى بـ"البيدوفيليا"، وهو ما تسبب في الواقعة التي التقطتها الكاميرات وتناقلها وسائل الاعلام.

وشدد الدفاع على ما يراه بأن هناك فارق بين المُجرم والمريض ، مؤكداً أن المجرم شخص ينتهج سلوكا إجراميا ليس لديه وازع من الضمير دون النظر لمن يعتدي عليه ، وأن والدة المتهم تعاني من السرطان وأنه من يقوم باصطحابها للعلاج الكيماوي.

وتابع الدفاع متسائلاً " من يتحمل مسئولية تعريض الطفلة للخطر، مشددةً على أن القانون يُعاقب من يستغل الأطفال تجارياُ، ودفع الدفاع ببطلان الاعتراف وانتفاء القصد الجنائي العام والخاص في جريمة هتك العرض ".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كمل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.
 

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 المحكمة استمعت لطلبات المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم عوضا عن طلب النيابة العامة بالتعويض المادي للمجنى عليها كما طالب دفاع المتهم بإيداع المتهم إحدى المصحات النفسية ووضعه تحت الملاحظة للتحقق من مدى سلامته العقلية والنفسية ومتابعة تصرفاته ولكن رفضت المحكمة طلبات دفاع المتهم لرؤيتها مدى سلامة المتهم العقلية ووعيه كما أمرت المحكمة بانتداب محام 
بديل للمتهم.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها أمس برئاسة المستشار سامى محمود عز الدين ،أمس، بتأجيل القضية ، لليوم الأربعاء، وذلك لإستكمال المرافعة و انتداب محام للمتهم.

القضية تعود أحداثها إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم محمد جودت وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات في منطقة الحرية بالمعادي، وقد قام بالتحرش بها، قبل أن تخرج إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار، والذي رصد الواقعة من خلال كاميرا المراقبة الخاصة به، ليتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.

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التحرش بفتاة المعادي التجمع الخامس المستشار سامي زين الدين البيدوفيليا أخبار الحوادث صدى البلد

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