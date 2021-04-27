عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الثلث الأخير من الليل.. علي جمعة يوضح

دعاء الثلث الأخير
دعاء الثلث الأخير من الليل

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دعاء ثلث الليل الأخير يقول“إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر”، فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما قضى والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات الحمد لله دائما وأبدا.

وأشار “جمعة” إلى دعاء خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "اللهم أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين، نسأك الفتح والتيسير والهداية والإعانة والكرم والمدد والعون والاعتماد والسند كما نسألك الصحة والرزق وكل ما فيه خير.

 

كرامات قيام الليل وتحقيق المستحيل

ماذا يحدث فى جسد من يصلي قيام الليل ؟

وتابع: اللهم نجنا في الدنيا والآخرة إنا نسبحك ونقدسك ونذكرك بجلالك وكمالك وجمالك فاجعلنا مما يقرنون القول بالعمل واجعلنا من المجتهدين في طاعتك اللهم آمين.


متى يبدأ وينتهي الثلث الأخير من الليل

يبدأ الليل من أذان صلاةِ المغرب إلى أذان الفجر الثّاني، وبعد تقسيم هذه المدة إلى ثلاثة أجزاء، يتبين أن الثلث الأخير يبدأ من الساعة الثانية صباحًا وحتى أذان الفجر، ويُفضّل أن يكونَ وقت صلاة قيام الليل في الثّلث الأخير من اللّيل كما جاء في الحديث الصّحيح إذ يقول النّبي عليه الصّلاة والسّلام: «أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا»، ويعني ذلك أنّه كان يصلّي السُدس الرّابع والسُدس الخامس، وإذا قام ففي الثّلث الأخير لما في ذلك فضل عظيم؛ لأنّ الله تعالى يَنزل إلى السّماء الدّنيا في هذا الجزء من اللّيل.

علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الثلث الأخير من الليل دعاء دعاء الثلث الأخير من الليل الفجر المغرب

موضوعات متعلقة

دعاء الشفاء من المرض قبل الفجر بساعة مستجاب.. ردده ولو على كورونا

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا تفوتها

ترشيحاتنا

لوكسمبورج الأولى عالمياً.. ترتيب الدول العربية بين أغنى دول العالم

محمد شريف يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري

جامعة الدول العربية تتدخل في أزمة سد النهضة.. وتوجه رسائل قوية لإثيوبيا

تبدأ من 180 حتى 265 ألفا .. أشهر 5 سيارات بالشارع المصري لـ موديلات 2021| صور

60 دقيقة.. المصري يسيطر والشناوي يحافظ على شباك الأهلي

أكلات سحور رمضان .. عجة حمص وعدس مدمس بالبطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

سفير مصر في أوتاوا يناقش مع أعضاء البرلمان الكندي أزمة سد النهضة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ