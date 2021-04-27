دعاء الثلث الأخير من الليل.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دعاء ثلث الليل الأخير يقول“إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر”، فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما قضى والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات الحمد لله دائما وأبدا.

وأشار “جمعة” إلى دعاء خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "اللهم أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين، نسأك الفتح والتيسير والهداية والإعانة والكرم والمدد والعون والاعتماد والسند كما نسألك الصحة والرزق وكل ما فيه خير.

وتابع: اللهم نجنا في الدنيا والآخرة إنا نسبحك ونقدسك ونذكرك بجلالك وكمالك وجمالك فاجعلنا مما يقرنون القول بالعمل واجعلنا من المجتهدين في طاعتك اللهم آمين.



متى يبدأ وينتهي الثلث الأخير من الليل

يبدأ الليل من أذان صلاةِ المغرب إلى أذان الفجر الثّاني، وبعد تقسيم هذه المدة إلى ثلاثة أجزاء، يتبين أن الثلث الأخير يبدأ من الساعة الثانية صباحًا وحتى أذان الفجر، ويُفضّل أن يكونَ وقت صلاة قيام الليل في الثّلث الأخير من اللّيل كما جاء في الحديث الصّحيح إذ يقول النّبي عليه الصّلاة والسّلام: «أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا»، ويعني ذلك أنّه كان يصلّي السُدس الرّابع والسُدس الخامس، وإذا قام ففي الثّلث الأخير لما في ذلك فضل عظيم؛ لأنّ الله تعالى يَنزل إلى السّماء الدّنيا في هذا الجزء من اللّيل.