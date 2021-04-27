سعيد عامر: الأصل في الإسلام السلام والحرب للضرورة

الإسلام

قال الكتور سعيد عامر، الامين العام المساعد للدعوة، إن الحرب فى الإسلام هى للضرورة، حيث إن الأصل به هو السلام، مشيرا إلى أنه لا يدعو إلى حرب.



وأضاف "عامر" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الإسلام يدعو للمحبة والأمان، ولكن الحرب هى فقط للضرورة، موجها بمثال عندما يجمع الأطباء ببتر عضو من أعضاء شخص حفاظا على البقية.



وتابع أن الحرب فى الإسلام أن تكون خالصة لله وليس لشيء آخر، لافتا إلى أن المحاربة هى من أجل الدين والوطن والأرض والمال، بالإضافة إلى الانتصار على النفس والشهوات.



وأكد أن الله يؤكد شيئين فى الحرب إذا تم تحقيقهم سيتم مناولة المدد الإلهى، الأول هو أن النية خالصة لله، ثانيا للانتصار على النفس والشهوات والهوى، متابعا أنه فى حالة تخلى الأمة عن مصل تلك الضوابط القرآنية يكون النصر الأقوى.