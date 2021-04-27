امتحانات تكميلية لـ طلاب التعليم الفني خلال مايو 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تحديد مواعيد الامتحانات التكميلية الخاصة بطلاب التعليم الفني ، والطلاب المتقدمين على نظام العمال في سنوات النقل ، على أن تكون خلال شهر مايو 2021.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط التقييم لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021.

وجاءت ضوابط التقييم كما يلى:



1. بالنسبة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني، ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.