تعرف على آخر أسعار الخضراوات بالأسواق ..فيديو

مع اقتراب عيدي الفطر المبارك والقيامة المجيد وتزايد إقبال الناس على شراء الخضراوات والفواكه في شهر رمضان المبارك ترصد عدسة صدى البلد الإخباري اسعار الخضراوات في الأسواق الشعبية.

وتأتي أسعار الخضراوات اليوم ٢٧ أبريل كالتالي :

الليمون ٢٥ جنيها

الفاصوليا ١٠ جنيهات

الباذنجان الأسود ١٠ جنيهات

الشطة ١٠ جنيهات

البطاطس ٥ جنيهات

الشطة الحمراء ٢٠ جنيها

البامية ٣٥ جنيها

الملوخية كليو ونصف ١٠ جنيهات

ورق العنب ٢٠ جنيها

الخوخ ١٠ جنيهات

التفاح ٢٠ جنيها

الأناناس كليو وربع ١٠جنيهات

الكوسة كيلو ونصف ١٠جنيهات



وأوضحت إحدى البائعات لصدى البلد أن الإقبال جيد من المواطنين خاصة في شهر رمضان المبارك مع وجود اعتراض على غلاء أسعار بعض الفواكه والخضراوات

