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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة الصرف الصحى على مصرف الرهاوى

صدى البلد

 شن جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى  حملاته التفتيشية على محطات معالجة الصرف التى تقوم بالصرف سواء كان صرف مباشر أو غير مباشر على مصرف الرهاوى بالجيزة.

وقامت فرق عمل الإدارة العامة للتفتيش البيئى بإعداد تقارير فنية تعكس الوضع البيئى لتلك المحطات، كما تم إجراء قياسات معملية من خلال معمل الفرع الاقليمى للقاهرة التابع لجهاز شئون البيئة وذلك لعينة مياه من الصرف المعالج قبل تصريفها للتأكد من التزام تلك المحطات بالصرف وفقًا للاشتراطات الواردة بقانون البيئة.  

جدير بالذكر أن محطات الصرف الصحى تخضع للمراجعة البيئية من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئى بالوزارة لتفقد مدى التزامهم بخطط الإصحاح البيئى المقدمة والتوعية بأهمية إجراء المعالجة لمياه الصرف للحفاظ على نوعية المياه.

حملات تفتيشية الصرف الصحى وزير توعية المياة المركزى ياسمين فؤاد معالجة الصرف الصحي قانون المحطات

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