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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يمنح دفعة جديدة من القرض لمكسيم للتطوير العقاري بقيمة 450 مليون جنيه

صدى البلد

 حصلت شركة مكسيم للتطوير العقارى على دفعة جديدة من القرض المتفق عليه مع البنك الاهلي المصري وقدرها 450 مليون جنيه، ويأتي هذا بالتعاون مع البنك العربي الافريقي، من اجل استكمال الأعمال بمشروع بو سيدى عبد الرحمن، بالساحل الشمالي. وسيتم توجيه الدفعة الجديدة من القرض للأعمال المختلفة بالمشروع، للاسراع فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء، بالإضافة إلى سداد دفعة جديدة من ثمن ارض المشروع.

وتعتبر الدفعة الجديدة التى حصلت عليها شركة مكسيم هى الثالثة التى يقوم البنك الاهلي المصري بصرفها لتمويل مشروع بو سيدى عبد الرحمن، بعد ان قام البنك بصرف دفعتين فى وقت سابق لنفس المشروع الاولى قدرها 400 مليون جنيه، والثانية 300 مليون جنيه، وذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع مع البنك لتتمكن الشركة من رفع معدلات التشغيل والاعمال داخل المشروع.

وتخطط شركة مكسيم للتطوير العقاري في العام الجاري تسليم 1200 وحدة من إجمالي وحدات الشركة، وقد وصل عدد الوحدات المباعة حتى الان 2300 وحدة و تتراوح المساحات التي تقدمها الشركة من 60 متر مربع إلى 600 متر مربع. اما بالنسبة لمشروع بو سيدي عبد الرحمن فهو مقام على مساحة إجمالية  3.7 مليون متر مربع حوالي 880 فداناً.  

في هذا الإطار قال محمد كرار ،رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للتطوير العقاري ، ان قيام البنك بمنح هذا التمويل يعد خطوة جديدة في تأكيد التعاون القوي والعلاقة المتميزة بين البنك والشركة،كما ان القرض يأتي في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفي المصرى والتي تساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقارى الخاص في ظل الحركة المستمرة للسوق العقاري ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصرى مشيراً إلى ان الإستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين أصبح ضروري في ظل محددات ومتغيرات السوق التي تجعل اللجوء للتمويل البنكي ضروري.

 

 

 

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