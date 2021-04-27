محافظ الشرقية: الغلق الكامل لأى مؤسسة تخالف إجراءات «كورونا»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية الأمن والعمل بقوة والمتابعة المستمرة للكافيهات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والالتزام بنسبة الأشغال المقررة قانوناً، وعدم السماح بتزاحم المواطنين بها، مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام سيتم الغلق الكامل لتلك المنشآت وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء رضا فوزي مدير الإدارة العامة للمرور، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان التفتيش وفرض الغرامات على غير الملتزمين من المواطنين بارتداء الكمامة خاصه في وسائل المواصلات والأسواق والمناطق التجارية والمطاعم والكافيات لمواجهة فيروس كورونا مطالباً جميع الجهات المعنية بالتعاون للحد من ظاهرة انتشار الفيروس وذلك بعد أن تلاحظ تزايد حالات الإصابة به خلال الأيام الماضية.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وإداراتها المختلفه والمرور الدائم على المساجد للتأكد من غلق دورات المياه والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازيه وإستخدام كل مواطن سجاده صلاه شخصية وإرتدائه الكمامة أثناء الصلاة فضلا عن الإلتزام بالأعداد المسموح لها بأداء الصلاة بنسبه لا تتعدى 25% من الطاقه الإستيعابية للمسجد كما كلفهم المحافظ بحصر عدد ساحات الصلاة بكل مركز ومدينه والتي من المقرر إقامة شعائر صلاه عيد الفطر بها ومدى صلاحيتها حسب اشتراطات السلامة للحماية من الإصابه بفيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه إستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور سيد فرج أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، بإجراء 6 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف رئيس القسم ومدير المستشفي.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلي أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ 408 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.